Тренер «Зенита» рассказал, собирается ли Малком уходить из команды

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, собирается ли Малком уходить из команды.

«Его здесь всё полностью устраивает. При этом никто не собирается удерживать его насильно. Сейчас предложений по нему нет. А то, что он хочет уйти во чтобы то ни стало – это полная ерунда. Он здесь абсолютно счастлив», - приводит «Метарейтинг» слова наставника.

Малком в завершившемся сезоне РПЛ забил 23 мяча и отдал две голевые передачи, 26-летний бразилец стал лучшим игроком и бомбардиром чемпионата России.

Его контракт рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость составляет 27 млн евро.