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В «Оренбурге» заявили, что Эктов может перейти в «Краснодар»

27-летний игрок выступает за «горожан» с 2020-го года.
05 июня 2023 17:57
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что полузащитник клуба Александр Эктов в ближайшее время может стать футболистом «Краснодара».

«Да, в настоящее время мы ведем переговоры с «Краснодаром» по Эктову. Но подробности станут известны позже», — приводит слова Андреева Sport24.ru.

Напомним, что Эктов присоединился к «Оренбургу» в августе 2020-го года. В нынешнем сезоне за команду РПЛ он сыграл 31 матч, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.

Добавим, что подопечные Марцела Лички завершили сезон на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков после 30 сыгранных туров.

источник: Sport24.ru
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