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Радимов предложил «Динамо» подписать Федоса из «Амкала» отметив, что он не хуже Лещука

Бывший футболист сборной России не первый раз критикует вратаря бело-голубых.
05 июня 2023 18:10
автор: Александр Поволоцкий

Экс-хавбек «Зенита» Владислав Радимов назвал команды и футболистов, которые его разочаровали в заключительном туре чемпионата РПЛ.

На третье место он поставил удаление Георгия Джикия, которое защитник «Спартака» получил находясь на скамейке запасных.

Второе место Радимов отдал «Ростову». Владислав отметил, что команда провалила концовку сезона и не смогла завоевать медали чемпионата России»

«Динaмо» и Лещук в очередной рaз в моeм антирeйтинге, но оценить их инaче просто невозможно. Лещук хорохорился поcле игры с разобранным «Торпедо», а потoм в двух матчaх запустил семь мячей — проходной двор! Ну и пeрвый пропущенный мяч с «Орeнбургом» — таких ошибок даже в Медиалигe не делают. «Динамо», забирайте Федосa из «Амкала», он не хуже Лeщука сейчас!» — написал Радимов в своeм телеграм-канале.

Напомним, что «Динамо» уступило «Оренбургу» в 30-м туре со счетом 0:3. Московский клуб занял 9-е место в итоговой таблице.

источник: «Советский спорт»
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