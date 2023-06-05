Канте в ближайшее время может перейти в «Аль-Иттихад»

Полузащитник «Челси» Н»Голо Канте может сменить клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «Аль-Иттихад» рассчитывает подписать 32-летнего футболиста лондонцев в ближайшие часы. Сделка находится на завершающем этапе. Сообщается, что высока вероятность перехода француза в стан саудовской команды.

Напомним, что Канте выступает за «Челси» с лета 2016-го года. С тех пор за «пенсионеров» он провел 269 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с синими истекает 30 июня нынешнего года.