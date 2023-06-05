Алдонин считает, что ЦСКА нужно усиливать все линии, чтобы выдержать конкуренцию с «Зенитом»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о конкуренции армейцев с «Зенитом» в чемпионате РПЛ.

Напомним, что московский клуб занял второе место, отстав от клуба из Санкт-Петербурга на 12 очков.

«Итоги сезона правильнее подводить после финала Кубка. Потому что, я думаю, одна из задач – это кубковый трофей. А так, очень хорошую работу провели и команда, и тренерский штаб, и клуб в целом. Сложно сказать, какие позиции необходимо усилить, чтобы конкурировать с «Зенитом», потому что здесь немного не равны позиции», – цитирует Алдонина «Метарейтинг».

Добавим, что в финальном матче Кубка России ЦСКА будет противостоять «Краснодар». Матч пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники».