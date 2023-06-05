Смолов женился на диджее и блогере Истоминой

Стало известно о том, что нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на музыкальном исполнителе (диджее), блогере и модели Карине Истоминой.

Отметим, что игрок бело-голубых в своих соцсетях опубликовал фотографию 29-летней девушки, на котором она демонстрирует руку с обручальным кольцом. В посте форвард подписал новоиспеченную супругу своей фамилией. На своей страничке в соцсетях интернет-блогер выложила изображение рук с обручальными кольцами обоих молодоженов.

Добавим, что для Смолова это первый официальный брак в жизни. Информация в СМИ об отношениях российского футболиста и модели появилась около месяца назад.

Истомина является одним из самых известных диджеев Москвы, также у нее имеется собственный канал на Youtube.