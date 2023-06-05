«Ливерпуль» хочет подписать чемпиона мира Мак Аллистера в ближайшее время

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер может стать игроком другого клуба АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, руководство «Ливерпуля» планирует подписать контракт с 24-летним футболистом на этой неделе. Стороны обсуждают сумму сделки.

Отмечается, что в контракте Алексиса с «Брайтоном» указано, что сумма отступных может составить от 52,2 млн до 63,8 млн евро.

Добавим, что в минувшем сезоне Мак Аллистер провел 40 матчей, в которых забил десять голов и отдав три результативные передачи.