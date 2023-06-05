«Спартак» определил главную задачу команды на следующий сезон

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, какие цели и задачи будут стоять перед командой в будущем сезоне.

«Задачи у нас — всегда консолидировать все ресурсы для достижения наших целей. А цель я говорил — это всегда борьба за чемпионство», — приводит слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошедшем сезоне-2022/2023 «Спартак» завоевал бронзовые медали чемпионата России, расположившись на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ с 54-я очками.

Ранее в полуфинале Пути регионов Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от «Акрона» и вылетели из турнира.