Карпин заявил, что Норманн обязан вернуться в «Ростов» после завершения аренды в «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением о будущем полузащитника Матиаса Норманна в команде.

Отметим, что прошедший сезон РПЛ 27-летний хавбек проводил в «Динамо» на правах аренды.

«Не важно, хотите — не хотите видеть Норманна в «Ростове», однако он к нам обязан вернуться юридически. Как я понимаю, он вернется», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Добавим, что «Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» в сентябре 2022 года. С тех пор за московскую команду он сыграл 17 матчей и не отличился результативными действиями. Согласно арендному соглашению у бело-голубых было право выкупить норвежца, которым они не воспользовались.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Ростов» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка.