Роман Шишкин считает, что «Спартак» не наиграл на место выше третьего

Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о выступлении красно-белых в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Зимой мы разговаривали о том, что «Спартак» может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. А в итоге красно-белые остались третьими, и еще пришлось побороться за это место с «Ростовом» и ЦСКА. И команда не наиграла на место выше третьего». - приводит слова бывшего футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» с 54 очками финишировал на третьем месте турнирной таблицы чемпионата России.