«Тоттенхэм» назначит Постекоглу на пост главного тренера команды 

Наставник «Селтика» Ангелос Постекоглу продолжит карьеру в «Тоттенхэме». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в понедельник, 5 июня «шпоры» предварительно согласовали с 57-летним специалистом его назначение на должность главного тренера лондонского клуба. Сообщается, что австралийский тренер подпишет двухлетнее соглашение с английской командой с возможностью продления контракта еще на год.

Напомним, что Постекоглу в настоящий время является главным тренером «Селтика». Он возглавил шотландский клуб в июне 2021 года и вместе с командой два сезона подряд становился чемпионом страны и дважды завоевывал местный кубок.