Ломаев заявил, что не знает об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина»

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на информацию о возможном переходе в другой клуб РПЛ.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что 24-летним футболистом интересуются «Рубин» и «Зенит».

«Честно, я ничего не знаю об интересе со стороны «Зенита» и «Рубина». Мне лично никто и ничего не говорил», — цитирует Ломаева «Чемпионат».

Добавим, что Иван провел в минувшем сезоне 22 матча, пропустив в них 35 мячей. «Крылья Советов» избежали участия в стыковых матчах за право выступать в РПЛ, заняв 12-е место.