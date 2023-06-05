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Болельщику, толкнувшему футболиста «Родеза», грозит до года тюрьмы

Инцидент сорвал матч, в котором мог определиться участник Лиги 1.
05 июня 2023 19:29
автор: Александр Евграфов

Болельщику «Бордо» грозит до года тюрьмы и штраф в 15 тысяч евро за толчок футболиста «Родеза» Люка Буаде во время матча второго дивизиона чемпионата Франции, сообщает RMC Sport.

По данным источника, болельщик предстанет перед судом только в ноябре. В настоящее время полиция ведет следственные мероприятия.

Встреча 38-го тура Лиги 2 между «Бордо» и «Родезом» была прервана в первом тайме после гола Буаде. Футболист праздновал гол, когда к нему прорвался один из болельщиков «Бордо» и толкнул его. Игрок упал на поле, а позже его унесли на носилках.

Судмедэкспертиза не обнаружила повреждений у футболиста, однако в «Родезе отметили, что Буаде получил сотрясение мозга.

Судья принял решение не возобновлять матч. Из-за досрочной остановки матча вопрос второй путевки в Лигу 1 остается открытым. В заключительном туре, «Мец», занимающий второе место победил дома «Бастию» 3:2 и набрал 72 очка. У «Бордо» на три очка меньше, но инцидент в матче жирондинцев будет рассмотрен в понедельник Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Президент «Бордо» Жерар Лопес уже заявил, что настаивает на переигровке матча.

источник: RMC Sport
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