Семшов уверен, что у «Зенита» не будет конкурентов в чемпионате России в ближайшее 3-4 года

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался на тему того, сколько времени продлится гегемония «Зенита» в РПЛ.

«Если у «Зенита» уйдут одни сильные футболисты, то в команду приедут новые хорошие игроки. У команды не будет никаких проблем с этим. В ближайшие 3-4 года с петербуржцами будет нереально бороться за золотые медали. У «Зенита» слишком хорошие приобретения. У других клубов тоже есть покупки, но у сине-бело-голубых их больше», — приводит слова 45-летнего специалиста Metaratings.ru.

Добавим, что «Зенит» на протяжении пяти сезонов подряд становится чемпионом России. В сезоне-2022/2023 команда Сергея Семака досрочно стала обладателем титула после победы над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре национального первенства. За всю историю питерский клуб завоевывал трофей лиги десять раз, включая чемпионство СССР в 1984 году.