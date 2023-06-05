Приговор по делу Промеса вынесут в Амстердаме 19 июня

Суд Амстердама вынесет решение по делу футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса 19 июня, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, Промесу вменяется нападение на двоюродного брата при отягчающих обстоятельствах, произошедшее в июле 2020 года.

Игрок поссорился с двоюродным братом и ударил его ножом. В декабре 2020 года Промес был арестован, а спустя два дня ему был присвоен статус подозреваемого.

Отягчающие обстоятельства вскрылись после прослушивания разговоров Промеса, в которых футболист говорил, что целился не в ногу брата, а в его шею. Кроме того, Промес проходит по делу о причастности к торговле наркотиками. Позднее пройдет слушание по другому делу Промеса - по обвинениям в причастности к контрабанде кокаина.

Защита футболиста отметила, что доказательства получены незаконно, а значит не могут быть приняты судом. Прокуратура Нидерландов запросила для футболиста два года тюрьмы.