Кавазашвили считает, что Дзюба является русским Ибрагимовичем: он может играть до 40 лет

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, который вчера объявил о завершении карьеры в 41 год.

«Артем Дзюба - русский Ибрагимович, он может играть до сорока лет, если захочет. Природа его наградила прекрасным телом. Артем должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в текущем сезоне 35-летний Дзюба отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах «Локомотива» в чемпионате России.