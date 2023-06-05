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Кавазашвили считает, что Дзюба является русским Ибрагимовичем: он может играть до 40 лет

Бывший футболист поделился мнением о форварде.
05 июня 2023 19:52
автор: Степан Шереметьев

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем, который вчера объявил о завершении карьеры в 41 год.

«Артем Дзюба - русский Ибрагимович, он может играть до сорока лет, если захочет. Природа его наградила прекрасным телом. Артем должен быть благодарен своей генетике за то, в какой форме он находится в 34 года», - приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Стоит отметить, что в текущем сезоне 35-летний Дзюба отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах «Локомотива» в чемпионате России.

источник: «РБ-Спорт»
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