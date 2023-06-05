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Бурак Йылмаз завершил профессиональную карьеру футболиста 

Чемпион Франции в составе «Лилля» принял решение о прекращении выступлений на профессиональном уровне.
05 июня 2023 19:54
автор: Глеб Шевяков

Турецкий форвард Бурак Йылмаз объявил о завершении футбольной карьеры. Об этом сообщает Voetbal Unternational.

Как утверждает источник, ранее 37-летний игрок решил покинуть свой нынешний клуб – «Фортуна Ситтард» по окончании сезона-2022/2023, а в понедельник, 5 июня, нападающий сообщил о завершении карьеры на пресс-конференции в Турции.

Напомним, что в прошедшем сезоне в составе «Фортуны Ситтард» Йылмаз принял участие в 27 матчах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

В сезоне-2020/2021 он стал чемпионом Франции, выступая за «Лилль». Является пятикратным победителем чемпионата Турции. За свою карьеру он также играл за «Антальяспор», «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай», «Трабзонспор» и китайский «Бейцзин Гоань».

источник: Voetbal International
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