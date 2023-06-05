Полузащитники Ди Мария и Паредес покинут «Ювентус»

Футболист «Пари Сен-Жермена» Леандро Паредес вернется в состав французской команды после выступления на правах аренды за «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство «Ювентуса» не стало продлевать арендное соглашение с футболистом. Паредес сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

По данным источника, состав «бьяконерри» в качестве свободного агента покинет и Анхель Ди Мария. На его счету 40 матчей, восемь голов и семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что 35-летний Ди Мария близок к возвращению в «Бенфику», за которую он выступал с 2007 по 2010 год.