«Челси» предлагал за Меньяна 60 млн евро, но получил отказ

Вратарь «Милана» Майк Меньян мог оказаться в «Челси». Такой информаций располагает журналист Даниэле Лонго.

По его данным, лондонцы предложила за игрока 60 млн евро, но получили отказ. Итальянцы ни при каких условиях не хотят продавать голкипера и уже ведут переговоры с его агентом о продлении контракта.

Напомним, 27-летний Меньян – воспитанник «ПСЖ». За «россонери» он выступает с июля 2021 года. В сезоне-2021/22 вратарь помог «Милану» выиграть Серию А, а в минувшей кампании – дойти до полуфинала Лиги чемпионов.