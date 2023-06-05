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Барриос и Кассьерра вызваны в состав сборной Колумбии

Для Кассьерры этот вызов – первый в карьере.
05 июня 2023 21:00
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Зенита» Вильмар Барриос и Матео Кассьерра были вызваны в национальную сборную Колумбии, сообщается в Telegram-канале санкт-петербургского клуба.

Барриос ранее уже вызывался в национальную команду, а для Кассьерры вызов стал первым в карьере.

В июне у сборной Колумбии запланировано два товарищеских матча: 16 июня в Валенсии с командой Ирака и 20 июня в Гельзенкирхене с Германией.

Вильмар Барриос сыграл за национальную команду 53 матча, в которых забил 1 гол, став вместе с ней бронзовым призером Кубка Америки-2021.

источник: ФК «Зенит»
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