Барриос и Кассьерра вызваны в состав сборной Колумбии

Футболисты «Зенита» Вильмар Барриос и Матео Кассьерра были вызваны в национальную сборную Колумбии, сообщается в Telegram-канале санкт-петербургского клуба.

Барриос ранее уже вызывался в национальную команду, а для Кассьерры вызов стал первым в карьере.

В июне у сборной Колумбии запланировано два товарищеских матча: 16 июня в Валенсии с командой Ирака и 20 июня в Гельзенкирхене с Германией.

Вильмар Барриос сыграл за национальную команду 53 матча, в которых забил 1 гол, став вместе с ней бронзовым призером Кубка Америки-2021.