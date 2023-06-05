Аршавин заявил, что российские футболисты «Спартака» получают больше, чем бразильцы в «Зените»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о зарплатах в «Зените». По словам экс-нападающего, бразильские футболисты, выступающие в Санкт-Петербурге, получают меньше, чем российские игроки «Спартака».

В качестве примера Аршавин привел полузащитника красно-белых Романа Зобнина. По его данным, хавбек зарабатывает в «Спартаке» 3 млн евро.

«В «Спартаке» есть игроки, которые зарабатывают больше трех миллионов? Есть. Я даже не говорю про иностранцев – русские футболисты, которые зарабатывают больше трех миллионов.

Кто? Зобнин. В «Зените» есть русский игрок, который зарабатывает больше двух с половиной миллионов? Думаю, нет, – сказал Аршавин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!»