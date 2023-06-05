Игли Таре ушел с поста спортивного директора «Лацио»

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре объявил об уходе со своего поста.

«Я уже давно сделал этот выбор, но ждал, пока «Лацио» обеспечит себе участие в Лиге чемпионов. Это было долгое приключение, которое состояло из радостей, поражений и трофеев», — приводит слова Таре Adnkronos.

Напомним, специалист работал в римском клубе с 2008 года. В прошедшем сезоне Серии А «Лацио» финишировал на второй позиции турнирной таблицы, набрав 74 очка. В следующей кампании команда Маурицио Сарри сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.