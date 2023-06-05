ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Семь футболистов «Лестера» покинули клуб после вылета команды из Премьер-лиги

Среди них – Юри Тилеманс, Айосе Перес и другие.
Семь футболистов «Лестера» покинули клуб после вылета команды из Премьер-лиги
05 июня 2023 22:24
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Юри Тилеманс, Чаглар Сёюнджю, Дэниел Амарти, Нампалис Менди, Райан Бертранд, Айосе Перес и Тете покинули «Лестер Сити» в связи с истечением сроков контрактов.

Напомним, по итогам минувшего сезона «лисы» покинули английскую Премьер-лигу, став второй командой в истории, становившейся чемпионом и вылетевшей из АПЛ. Первым таким клубом был «Блэкберн Роверс».

Ранее сообщалось, что «Лестер» на год продлил контракт с полузащитником Хамзой Чаудри и продолжает обсуждение контракта с капитаном Джонни Эвансом.

источник: ФК «Лестер»
Кот ЦСКА обрел свой дом и хоязев
Кот ЦСКА обрел свой дом и хоязев
Армейский клуб рассказал о судьбе кота, у которого сломан позвоночник
05.06.2023 22:44
Футбол
автор: Александр Евграфов
Футболист «Спартака» Талалуев женился после окончания сезона в РПЛ
Клуб опубликовал свадебную фотографию вместе с его избранницей Зоей.
05.06.2023 22:31
Футбол
автор: Александр Евграфов
Семь футболистов «Лестера» покинули клуб после вылета команды из Премьер-лиги
Семь футболистов «Лестера» покинули клуб после вылета команды из Премьер-лиги
Среди них – Юри Тилеманс, Айосе Перес и другие.
05.06.2023 22:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Игли Таре ушел с поста спортивного директора «Лацио»
Игли Таре ушел с поста спортивного директора «Лацио»
Специалист занимал эту должность с 2008 года.
05.06.2023 22:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Аршавин заявил, что российские футболисты «Спартака» получают больше, чем бразильцы в «Зените»
Аршавин заявил, что российские футболисты «Спартака» получают больше, чем бразильцы в «Зените»
В качестве примера экс-нападающий привел Романа Зобнина.
05.06.2023 22:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сын Эдуарда Стрельцова раскритиковал работу Клотета в «Торпедо»
Под руководством испанца московский клуб занял последнее место в РПЛ,
05.06.2023 21:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Барриос и Кассьерра вызваны в состав сборной Колумбии на матчи с Ираком и Германией
Барриос и Кассьерра вызваны в состав сборной Колумбии на матчи с Ираком и Германией
Форвард «Зенита» впервые вызван в национальную команду.
05.06.2023 21:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Сергей Карасев заявил, что пока что УЕФА не выходит на связь с арбитрами из России
Российские судьи отстранены от международных соревнований.
05.06.2023 20:48
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Челси» предлагал за Меньяна 60 млн евро, но получил отказ
«Челси» предлагал за Меньяна 60 млн евро, но получил отказ
«Синих» не устраивает нынешний состав вратарей.
05.06.2023 20:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитники Ди Мария и Паредес покинут «Ювентус»
Туринский клуб не стал предлагать продление контрактов.
05.06.2023 19:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.