Семь футболистов «Лестера» покинули клуб после вылета команды из Премьер-лиги

Юри Тилеманс, Чаглар Сёюнджю, Дэниел Амарти, Нампалис Менди, Райан Бертранд, Айосе Перес и Тете покинули «Лестер Сити» в связи с истечением сроков контрактов.

Напомним, по итогам минувшего сезона «лисы» покинули английскую Премьер-лигу, став второй командой в истории, становившейся чемпионом и вылетевшей из АПЛ. Первым таким клубом был «Блэкберн Роверс».

Ранее сообщалось, что «Лестер» на год продлил контракт с полузащитником Хамзой Чаудри и продолжает обсуждение контракта с капитаном Джонни Эвансом.