Футболист «Спартака» Талалуев женился после окончания сезона в РПЛ

Футболист московского «Спартака» Илья Талалуев женился после окончания сезона в российской премьер-лиге. Команда в своем официальном Telegram-канале опубликовала свадебную фотографию игрока вместе с его избранницей Зоей.

«Желаем счастья, любви и благополучия молодым», - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось о свадьбе футболистов «Динамо» Федора Смолова с Кариной Истоминой и Константина Тюкавина с Аленой Шабуровой, а также бракосочетании футболиста ЦСКА Константина Кучаева и Елены Радионовой.