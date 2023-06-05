Российская Премьер-лига стала 20-й по посещаемости в Европе

Российская Премьер-лига стала 20-й по посещаемости матчей в Европе, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, средний показатель в России составил 9426 человек за матч. По этому показателю РПЛ уступила польской Экстраклассе (9449) и бельгийской Жупилер-лиге (9797).

Самой посещаемой лигой в Европе стала Бундеслига, где в среднем матч посещали 42992 человека. На втором месте – английская Премьер-лига (40444), на третьем – испанская Ла лига (29427).

В пятерке лучших оказались два других ведущих чемпионата – итальянская серия А (29331 человек) и французская Лига1 (23746 человек).