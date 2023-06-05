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Угарте прошел медобследование в «Пари Сен-Жермен»

Сумма сделки составит 60 млн евро.
05 июня 2023 23:23
автор: Александр Евграфов

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Мануэль Угарте прошел медобследование в «Пари Сен-Жермен», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, уругвайский футболист близок к переходу в состав действующих чемпионов Франции. Официальное заявление о подписании контракта ожидается в ближайшее время.

Соглашение будет рассчитано на пять лет, а сумма сделки составит 60 млн евро.

В завершившемся сезоне 22-летний полузащитник провел за «Спортинг» 47 матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

источник: «Советский спорт»
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