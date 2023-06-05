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Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч против расизма

Встреча пройдет в марте 2024 года.
Сборные Испании и Бразилии проведут товарищеский матч против расизма
05 июня 2023 23:35
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Футболисты сборных Испании и Бразилии сыграют специальный товарищеский матч, который будет посвящен борьбе с расизмом, сообщается на официальном сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Встреча запланирована на март 2024 года и состоится в Испании. Решение о проведении товарищеского матча было принято во время встречи президента RFEF Луиса Рубалеса и главы CBF Эднальдо Родригеса.

Напомним, тема борьбы с расизмом стала особенно острой после оскорблений в адрес форварда «Реала» и сборной Бразилии Винисисуса Жуниора.

К слову, сборные Испании и Бразилии провели между собой 9 матчей: последний раз команды встречались в финале Кубка конфедераций в 2013 году. В девяти матчах испанская команда дважды побеждала, дважды играла вничью, бразильцы побеждали пять раз.

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