«Штутгарт» победил «Гамбург» в стыковых матчах и сохранил прописку в Бундеслиге

Футболисты «Штутгарта» победили «Гамбург» во втором стыковом матче за право сыграть в следующем сезоне в Бундеслиге. Встреча в Гамбурге завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей дублем отметился Энцо Мийо (48-я и 64-я минуты), еще один мяч на счету Силаса Катомпа Мвумпа (90+7). У хозяев мяч забил Сонни Киттель (6).

Напомним, первая игра в Штутгарте завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух встреч, «Штутгарт», занявший 16-е место в Бундеслиге, сохранил прописку в высшем дивизионе немецкого футбола.

Ранее чемпионат Германии покинули «Шальке-04» и «Герта», в следующем сезоне их заменят «Хайденхайм» и «Дармштадт».

Бундеслига. 2-й стыковой матч

«Гамбург» - «Штутгарт» - 1:3 (1:0)

Голы: Киттель (6) – Мийо, 48, 64; Мвумпа, 90+7

Первый матч: 0:3