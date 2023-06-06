Мальдини покинет пост технического директора «Милана»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини покидает свою должность в клубе. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

По информации источника, данное решение было принято после разговора 54-летнего специалиста с владельцем россонери Джерри Кардинале. Отмечается, что встреча завершилась небольшим конфликтом.

Помимо Мальдини, команду покидает Фредерик Массара, являвшийся спортивным директором «Милана». Официальное объявление об их уходе произойдет сегодня, 6 июня.

Напомним, что по итогам сезона-2022/23 «Милан» занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В Лиге чемпионов команда Стефано Пиоли дошла до полуфинала, где уступила «Интеру» (0:2, 0:1).