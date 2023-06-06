Кварацхелия заявил, что не собирается уходить из «Наполи»

Фланговый нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о том, собирается ли он уйти из клуба в летнее трансферное окно.

Отметим, что действующее соглашение 22-летнего грузина с неаполитанцами рассчитано до лета 2027 года. Ранее команду покинул ее главный тренер – Лучано Спаллетти.

«Могут ли болельщики «Наполи» быть спокойны? Конечно, они могут быть уверены. Я люблю «Наполи», – цитирует Кварацхелию журналист Фабрицио Романо, ссылаясь на DAZN.

Напомним, что Хвича пополнил состав «Наполи» в июле прошлого года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Его команда стала чемпионом Италии, а самого футболиста признали лучшим игроком сезона в Серии А.