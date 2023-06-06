«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт, чтобы не допустить трансфер игрока в «Реал»

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в том, чтобы подписать новый контракт с нападающим клуба Эрлингом Холандом. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно данным источника, «горожане» готовы заключить с 22-летним норвежцем более долгосрочное трудовое сотрудничество, чтобы другим клубам, в частности, «Реалу», было сложнее подписать футболиста этим летом.

Добавим, что Холанд пополнил состав «Сити» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 52 матчах, забил 52 гола и отдал 9 результативных передач. По текущему контракту, рассчитанному до 2027 года, футболист получает около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.