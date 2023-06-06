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«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт, чтобы не допустить трансфер игрока в «Реал»

В клубе АПЛ опасаются, что испанцы попытаются подписать норвежца после ухода из клуба Карима Бензема.
«Манчестер Сити» предложит Холанду новый контракт, чтобы не допустить трансфер игрока в «Реал»
06 июня 2023 08:52
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Руководство «Манчестер Сити» заинтересовано в том, чтобы подписать новый контракт с нападающим клуба Эрлингом Холандом. Об этом сообщает The Telegraph.

Согласно данным источника, «горожане» готовы заключить с 22-летним норвежцем более долгосрочное трудовое сотрудничество, чтобы другим клубам, в частности, «Реалу», было сложнее подписать футболиста этим летом.

Добавим, что Холанд пополнил состав «Сити» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 52 матчах, забил 52 гола и отдал 9 результативных передач. По текущему контракту, рассчитанному до 2027 года, футболист получает около 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

источник: The Telegraph
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