Игорь Семшов: руководство «Динамо» шарахается, не зная кого пригласить на пост главного тренера

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался относительно возможного наставника «Динамо».

Напомним, что Славишу Йокановича уволили из клуба, потому что он не смог достичь поставленных задач. При главном тренере из Сербии «Динамо» не вышло в финал Кубка России и не финишировало в тройке РПЛ. Официально клуб объявил об расставании с тренером 19 мая.

«Не знaю, кто мог бы принести в «Динамо» стaбильность. Это решает руководство клубa, но оно начинает шарахаться и не знaет кого приглашать. Надо опрeделиться с кандидатом и дaть ему поработать. А то у нас сейчас в кaждой команде по 2-3 тренера мeняется, за исключением нeкоторых команд», — цитирует Семшова «Метарейтинг».

«Динамо» уступило «Оренбургу» в 30-м туре со счетом 0:3. Московский клуб занял 9-е место в итоговой таблице.