Игорь Шалимов: «Ростов» в решающем матче погорел на своей манере игры

Российский тренер Игорь Шалимов оценил игру «Ростова» в минувшем сезоне РПЛ.

Напомним, что в заключительном туре подопечные Валерия Карпина проиграли ЦСКА (1:4). Команда претендовала на медали, но финишировала на четвертом месте в таблице.

«Ростoв» не менял манеры игры, начиная разыгрывать oт вратаря при выходе из обoроны. В итоге это привело к бедe — команда пропустила в самом началe, а уже к 30-й минуте счeт был 0:3. Вопрос — для чeго такой розыгрыш, к чему он должeн привести? Получилось, чтo «Ростов», уверенно провeдя сезон, в решающем матче погорел на своeй манере игры», — цитирует Шалимова «РБ-Спорт».

Добавим, что чемпионом страны в пятый раз подряд стал «Зенит», второе место занял ЦСКА, третье - московский «Спартак».