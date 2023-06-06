«Капитан корабля должен уходить последним». Газизов прокомментировал уход из «Уфы»

Шамиль Газизов высказался относительно своего ухода с поста генерального директора «Уфы».

Напомним, что башкирская команда вылетела из Первой лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Капитан корабля должен уходить последним. Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством. У меня работы много, я не только футболом живу, есть много бизнеса, который я забросил. Времени у меня свободного не будет», — приводят «РИА Новости» слова Газизова.

Добавим, что в марте 2021-го функционер вернулся к исполнению обязанностей генерального директора «Уфы». Ранее он работал в этом клубе с 2012 по 2020 годы.