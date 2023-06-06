Карпин назвал самый положительный момент завершившегося сезона РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги минувшего сезона РПЛ. В частности, он заявил, что самым положительным моментом считает прогресс молодых игроков своей команды.

«Для «Ростова» самый положительный момент – четвертое место команды в турнирной таблице. Для меня как для тренера – то, что многие наши молодые футболисты закрепились в составе или выходят на какой-то уровень, вот это все», – цитирует Карпина ТАСС.

Напомним, «Ростов» до последнего тура претендовал на серебряные медали РПЛ, однако, уступил ЦСКА и финишировал на 4-й позиции.