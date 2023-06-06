Агент Миранчука отреагировал на информацию о желании «Торино» выкупить игрока у «Аталанты»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, подтвердил переговоры с «Аталантой» о переходе в туринский клуб на постоянной основе.

«Рано что‑то комментировать. Консультации и переговоры спортивных директоров «Торино» и «Аталанты» идут. Также в них участвуют наши итальянские партнеры, персонально сеньор Валерио Джуффрида. Думаю, в ближайшее время будет понятно, каковы итоги этих переговоров. Пока больше сказать нечего, не будем никуда спешить», – цитирует агента «Матч ТВ».

27-летний Миранчук провел в минувшем сезоне Серии А 29 матчей и забил 4 гола. Также на его счету 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что бергамаски требуют за россиянина 9,5 млн евро.