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Агент Миранчука отреагировал на информацию о желании «Торино» выкупить игрока у «Аталанты»

Ранее сообщалось, что бергамаски требуют за россиянина 9,5 млн евро.
Агент Миранчука отреагировал на информацию о желании «Торино» выкупить игрока у «Аталанты»
06 июня 2023 11:08
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, подтвердил переговоры с «Аталантой» о переходе в туринский клуб на постоянной основе.

«Рано что‑то комментировать. Консультации и переговоры спортивных директоров «Торино» и «Аталанты» идут. Также в них участвуют наши итальянские партнеры, персонально сеньор Валерио Джуффрида. Думаю, в ближайшее время будет понятно, каковы итоги этих переговоров. Пока больше сказать нечего, не будем никуда спешить», – цитирует агента «Матч ТВ».

27-летний Миранчук провел в минувшем сезоне Серии А 29 матчей и забил 4 гола. Также на его счету 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что бергамаски требуют за россиянина 9,5 млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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