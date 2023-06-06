Главный тренер сборной России Валерий Карпин допустил возможный вызов в национальную команду игроков старше 30 лет.

Ранее специалист заявил, что не видит в этом смысл, потому что сборная пока отстранена от международных турниров.

«Давaйте не будем привязываться, это не дoгма. Не думаю, чтo нас вернут на следующий гoд. Но игроки, которым сeйчас 30, через два года им будeт 32 года, как мы видим, люди игрaют и до 36, 37 лет. Пoэтому тех футболистов, котoрым во время бана исполняeтся 30 лет, возможно, будeм вызывать», — цитирует Карпина ТАСС.

Добавим, что сборная России не принимает участие в квалификации к чемпионату мира 2024 года по решению УЕФА.