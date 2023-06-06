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«Сергей Бобровский на максималках». Дзюба заявил о желании сыграть хоккейным вратарем

Форвард выделил свои габариты.
06 июня 2023 12:08
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос, хотел бы он сыграть в хоккей, как это делали другие футболисты в декабре на Красной площади.

«Я в прошлом году впервые попробовал в воротах постоять. Мне нравится дело голкипера. Я на коньках сам не очень, но благодаря росту и габаритам вставал на колени, закрывал рамку — и всё было прекрасно. Так что в воротах я бы постоял прям с удовольствием. Так и напишите: Артем Дзюба в хоккее — это страж ворот. Я — Сергей Бобровский на максималках», - приводит «Матч ТВ» слова Дзюбы.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 35-летний Дзюба отметился восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 11 матчах «Локомотива» в чемпионате России.

В стан «железнодорожников» Дзюба перешел в феврале 2023 года.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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