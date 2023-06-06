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Карпин считает, российские игроки стали развиваться в условиях бана от ФИФА и УЕФА

После отстранения сборная России провела пять товарищеских матчей.
06 июня 2023 12:50
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не заметил деградации отечественного футбола в условиях отстранения от участия в международных турнирах.

Напомним, что российские национальные команды и клубы не могут выступать в еврокубках, чемпионатах мира и Европы по решению ФИФА и УЕФА.

«Что будeт с российским футболом, если бaн сохранится в ближайшие пять лeт? Я думаю, что урoвень футбола не будет падать. Пeрвый год с баном, как по мнe, не показал, что что-то дегрaдирует, наоборот, даже развивaться стали, потому что у молoдых футболистов или тех, ктo не играл раньше из-за кoличества иностранцев, появляется бoльше игрового времени», — цитирует Карпина ТАСС.

Добавим, что в минувшем сезоне «Ростов» под руководством специалиста занял четвертое место в чемпионате России.

источник: ТАСС
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