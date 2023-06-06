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Карасев уверен, что уровень судейства в России не упал

Российские арбитры не участвуют в международных турнирах.
06 июня 2023 13:08
автор: Александр Поволоцкий

Российский арбитр Сергей Карасев высказался относительно уровня судейства в текущем сезоне в России.

Отметим, что в прошедшем сезоне часто вспыхивали скандалы, связанные с судейством, как в РПЛ, так и в Кубке страны.

«Не считаю, что в России упал уровень судейства. Каждый год происходит одно и то же: ошибки были, есть и будут — это нормально. Совсем избежать их практически невозможно. В этом году о судейских ошибках говорили больше, чем в прошлом. Судейство другим не стало. Мы же не можем разучиться судить! Появился VAR — он тоже внес свои изменения в футбол. Надеюсь, что в следующем году все станет еще лучше», — цитирует Карасева «Чемпионат».

Ранее он подтвердил, что УЕФА не выходит на связь с российскими судьями.

источник: Чемпионат.com
Карасев уверен, что уровень судейства в России не упал
Российские арбитры не участвуют в международных турнирах.
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