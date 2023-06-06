В «Оренбурге» подтвердили желание арендовать нападающего ЦСКА Гайча

Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что клуб заинтересован в аренде форварда ЦСКА Адольфо Гайча.

Отметим, что минувший сезон 24-летний футболист завершал в Италии. Гайич выступал с зимы за «Верону» на правах аренды.

«Оренбург» рассматривает аренду Гайча как один из вариантов. Однако пока не могу сказать, что из этого выйдет. Один из факторов желания подписать Адольфо — то, что он аргентинец и ему будет проще взаимодействовать с нашими аргентинскими футболистами», — цитирует Дмитрия Андреева «Чемпионат».

Transfermakrt оценивает стоимость аргентинца в 1,8 миллиона евро.

Гайч провел за «Верону» 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.