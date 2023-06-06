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Бразильский полузащитник Мантуан рассказал, какой момент в «Зените» запомнит на всю жизнь

Хавбек провел первый сезон в Санкт-Петербурге.
06 июня 2023 15:03
автор: Максим Скороходов

Бразильский полузащитник «Зенита» Мантуан вспомнил свой первый матч за сине-бело-голубых.

Напомним, что 21-летний хавбек дебютировал за «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Когда оказался в заявке на игру, конечно, не знал, выпустят меня или нет. Очень рад, что в итоге предоставили возможность сыграть. Ну а победный гол в ворота ЦСКА — это память на всю жизнь. Такие вещи навсегда остаются с тобой — это то, что никогда не забудешь», - приводит «Матч ТВ» слова бразильца.

Мантуан провел 29 матчей за «Зенит» на правах аренды и забил шесть голов.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что заинтересован в том, чтобы клуб выкупил футболиста из «Коринтианса».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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