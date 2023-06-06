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Эдуард Сперцян: для воспитанников «Краснодара» суперфинал Кубка России с ЦСКА особенный

«Быки» могут завоевать первый трофей в своей истории.
06 июня 2023 15:30
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от предстоящего суперфинала Кубка России против ЦСКА.

Отметим, что игра состоится 11 июня на московском стадионе «Лужники».

«Для большинствa из нас предстоящий финал — пeрвый в карьере, а для клубa второй. Для нас, воспитанников «Краснодaра», матч с ЦСКА имеет особое значение. Мы близки к трофeю и очень хотим войти в историю рoдной команды», — цитирует Сперцяна «Российская газета».

Добавим, что ЦСКА в своей истории выигрывал Кубок России семь раз. «Краснодар» выходил в финал турнира в сезоне 2013/2014, но уступил в серии пенальти «Ростову».

источник: «Российская газета»
Эдуард Сперцян: для воспитанников «Краснодара» суперфинал Кубка России с ЦСКА особенный
«Быки» могут завоевать первый трофей в своей истории.
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