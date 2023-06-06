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Владимир Бесчастных: как мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Никак

«Спартак» стал третьим по итогам сезона РПЛ.
06 июня 2023 16:19
автор: Александр Кожевников

Четырёхкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных оценил сезон РПЛ для столичной команды.

«Спартак» должен быть на первом месте, а команда заняла третье место в чемпионате России. Значит, сезон для «Спартака» неудачный. Успех в том, что завоевали бронзовые медали.

Как мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Никак. Я думаю о своей команде, а не об Абаскале. Я смотрю за тем футболом, который показывает «Родина», - приводит слова Владимира Бесчастных «РБ Спорт».

«Спартак» по итогам сезона занял третье место, уступив московскому ЦСКА, ставшему вторым и санкт-петербургскому «Зениту», в пятый раз подряд ставшему чемпионом страны.

источник: «РБ-Спорт»
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