Владимир Бесчастных: как мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Никак

Четырёхкратный чемпион России в составе «Спартака», тренер московской «Родины» Владимир Бесчастных оценил сезон РПЛ для столичной команды.

«Спартак» должен быть на первом месте, а команда заняла третье место в чемпионате России. Значит, сезон для «Спартака» неудачный. Успех в том, что завоевали бронзовые медали.

Как мне работа Абаскаля в «Спартаке»? Никак. Я думаю о своей команде, а не об Абаскале. Я смотрю за тем футболом, который показывает «Родина», - приводит слова Владимира Бесчастных «РБ Спорт».

«Спартак» по итогам сезона занял третье место, уступив московскому ЦСКА, ставшему вторым и санкт-петербургскому «Зениту», в пятый раз подряд ставшему чемпионом страны.