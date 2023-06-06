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Олег Романцев не считает успехом третье место «Спартака» в РПЛ

Чемпионом страны снова стал «Зенит».
06 июня 2023 16:21
автор: Александр Кожевников

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев оценил сезон РПЛ для столичной команды.

«Третье место для «Спартака» в этом году – это успех? Смотря для кого. Для меня неуспех.

Сейчас у «Зенита» ресурсы такие же, как у «Спартака» в 90-е? Какие ресурсы? Что зарабатывали от продажи игроков, то и платили. Игрока надо взять, засветить, воспитать, некоторых довести до уровня, чтобы им интересовались, продать и на эти деньги содержать игроков, которые только что пришли и только что засветились. Вот так «Спартак» работал в моё время с Николаем Петровичем Старостиным», - приводит слова Романцева «Чемпионат».

«Спартак» по итогам сезона занял третье место, уступив московскому ЦСКА, ставшему вторым и санкт-петербургскому «Зениту», в пятый раз подряд ставшему чемпионом страны.

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источник: Чемпионат.com
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