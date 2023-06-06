Бензема попрощался с «Реалом» и поблагодарил фанатов команды

Нападающий Карим Бензема попрощался с «Реалом» на специально организованной по случаю его ухода пресс-конференции.

«Большое спасибо «Реалу» и моим партнёрам по команде. Я сумел осуществить свою мечту и никогда не забуду «Реал», потому что это лучший клуб в мире и в истории. «Реал» всегда будет моей семьёй, в том числе благодаря болельщикам. Спасибо вам всем!», - приводит Marca слова форварда.

Напомним, что Бензема провел в «Реале» 14 лет (с 2009 по 2023 годы). Всего за королевский клуб он сыграл 648 встреч, в которых отличился 354-я забитыми мячами и отдал 165 результативных передач. Вместе со «сливочными» он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и четырехкратным чемпионом Испании.

По данным инсайдеров, Бензема продолжит карьеру в «Аль-Иттихаде» из Саудовской Аравии.

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