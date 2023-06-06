«Рубин» не стал продлевать контракт с защитником Самошниковым

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников покинул клуб в связи с окончанием срока контракта, сообщается в Telegram-канале команды.

Самошников перешел в «Рубин» в январе 2020 года из московского «Торпедо». В завершившемся сезоне он провел 28 матчей в Первой лиге, став автором двух забитых голов и четырех голевых передач.

«Рубин» стал чемпионом Первой лиги, завоевав путевку в Российскую премьер-лигу. Казанский клуб вернулся в высший дивизион чемпионата России спустя год после того, как покинул его.

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