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«Рубин» не стал продлевать контракт с защитником Самошниковым

Футболист провел в клубе три года.
«Рубин» не стал продлевать контракт с защитником Самошниковым
06 июня 2023 16:33
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Рубин"

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников покинул клуб в связи с окончанием срока контракта, сообщается в Telegram-канале команды.

Самошников перешел в «Рубин» в январе 2020 года из московского «Торпедо». В завершившемся сезоне он провел 28 матчей в Первой лиге, став автором двух забитых голов и четырех голевых передач.

«Рубин» стал чемпионом Первой лиги, завоевав путевку в Российскую премьер-лигу. Казанский клуб вернулся в высший дивизион чемпионата России спустя год после того, как покинул его.

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источник: ФК «Рубин»
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