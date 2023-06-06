Турецкий агент оценил переход Гюрлюка в «Оренбург»

Турецкий агент Адам Чебеджи высказался о переходе форварда Эмирджана Гюрлюка в «Оренбург».

«РПЛ заполучила большой талант. Переход Гюрлюка в «Оренбург» — правильное решение. Всегда буду говорить, что турецкие игроки самые подходящие для российского чемпионата.

Языджи доказал это в прошлом году. До этого Фатих Текке поднимал кубок УЕФА в составе «Зенита». Гекдениз Карадениз тоже имел успех в России. Плюс есть примеры Джанера Эркина и Хасана Кабзе. Российские клубы определенно должны направить свой взор в сторону Турции», - приводит слова Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Гюрлюк выступал за основную команду «Алтынорду» с лета 2021 года. В текущем сезоне за команду из Измира он сыграл 30 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.