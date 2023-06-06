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Александр Гришин: ЦСКА надо продать Гайча и отбить деньги, которые они за него заплатили

Игрок может перейти в «Оренбург».
06 июня 2023 16:57
автор: Александр Кожевников

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможную продажу Адольфо Гайча.

«Мне кажется, ЦСКА надо продать Гайча и отбить деньги, которые они за него заплатили. Но если его не купят, то, может быть, он прибавит в аренде в «Оренбурге». Но два гола за 16 игр в «Вероне» – это совсем мало для нападающего», - приводит слова Александра Гришина «Чемпионат».

Минувший сезон 24-летний футболист завершал в Италии. Гайич выступал с зимы за «Верону» на правах аренды. Гайч провел за «Верону» 16 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Transfermakrt оценивает стоимость аргентинца в 1,8 миллиона евро.

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источник: Чемпионат.com
Александр Гришин: ЦСКА надо продать Гайча и отбить деньги, которые они за него заплатили
Игрок может перейти в «Оренбург».
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