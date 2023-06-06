Бывшая девушка нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони обвинила его в домашнем насилии

Габриэла Каваллин, бывшая девушка форварда «Манчестер Юнайтед» Антони, обвинила футболиста в домашнем насилии, сообщает TV Globo.

Каваллин утверждает, что случай насилия произошел в мае, при этом в июле она объявила, что к нее случился выкидыш.

Девушка написала заявление в полицию, представила доказательства и потребовала судебно-медицинской экспертизы. Также Каваллин настаивает, что нуждается в защите от Антони.

23-летний форвард провел 44 матча за «Манчестер Юнайтед» и забил восемь мячей.

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